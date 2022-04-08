شكوك بشأن مستقبل بن عرفة في ليل بعد خلاف مع المدرب

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تحوم شكوك حول مستقبل حاتم بن عرفة في ليل بعد أن قال إن مدرب الفريق ورئيسه غضبا منه بسبب تصرف بعد مباراة يوم السبت الماضي.وقال المدرب جوسلين غورفينيك إن اللاعب، الذي يرتبط بعقد لستة أشهر مع ليل، ارتكب تصرفا غير لائق بعد التعادل السلبي أمام بوردو المتعثر يوم السبت الماضي.وقال غورفينيك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "تصرف لاعب بشكل غير لائق في غرفة الملابس بعد المباراة مباشرة. كان من الصعب أن أفهم ذلك لأن لدي الكثير من المودة لهذا اللاعب. رئيس النادي لديه قاعدة: لا تلمس النادي، الفريق، المدرب. بصفتي المدرب لن أسمح لأي شيء أن يضر بوحدة الفريق والمجموعة ويعكر الأجواء في غرفة الملابس. على هذا الأساس، بدأ النادي في اتخاذ اجراءات".ولم يكشف غورفينيك اسم اللاعب المتورط، لكن صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية قالت إنه لاعب منتخب فرنسا السابق بن عرفة، والذي رد بعد ذلك على انستغرام.وذكرت ليكيب أن بن عرفة ارتكب هذا التصرف ردا على طريقة لعب ليل حامل اللقب.وكتب بن عرفة "تتحدث عن واقعة أغضبتك. أنت ورئيسك السبب. مشكلتك هي عدم الكفاءة".