القاء القبض على 3 عناصر تورطوا في سرقة مكتب الاستعلامات التابع للديوانة بالمنزه


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 21:23 قراءة: 0 د, 35 ث
      
ألقت الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية القبض على 3 عناصر والاحتفاظ بهم في ما تحصن رابع بالفرار على خلفية تعرض مكتب الاستعلامات التابع للإدارة العامة للديوانية بالمنزه لسرقة بعض محتوياته خلال الليلة الفاصلة بين 16و17مارس 2022 .

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وأعلن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بلاغ اصدره الجمعة، ان الجناة هم من ذوي السوابق العدلية مفيدا بانه تمت سرقة حاسوب شخصي لأحد الموظفين و4 أجهزة تلفاز وخزانة حديدية لا يحتوي على أشياء ذات قيمة .

وافاد بانه تمت احالة المظنون فيهم على النيابة العمومية اليوم الجمعة وفتح بحث تحقيقي في شأنهم من أجل تكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأشخاص والاملاك وعهد البحث فيها لقاضي التحقيق الأول الذي أصدر بطاقات إيداع في شأن 3 متهمين والأبحاث لا تزال جارية.

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