الرابطة الاولى - الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى يوم 18 أفريل الجاري عوضا عن 13 أفريل


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 21:21 قراءة: 0 د, 24 ث
      
افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر إقامة مقابلات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، يوم 18 أفريل الجاري بعد أن كانت مبرمجة يوم 13 أفريل الجاري ، وذلك حتى تدور كل مقابلات المجموعة في الموعد نفسه وذلك بعد ان عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة وفاق سطيف والترجي الرياضي التونسي ، في إطار ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، يوم 15 أفريل الجاري.
وستحافظ مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية على موعدها الأصلي يوم 13 أفريل الجاري.
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