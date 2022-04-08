الرابطة الاولى - الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى يوم 18 أفريل الجاري عوضا عن 13 أفريل

افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر إقامة مقابلات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، يوم 18 أفريل الجاري بعد أن كانت مبرمجة يوم 13 أفريل الجاري ، وذلك حتى تدور كل مقابلات المجموعة في الموعد نفسه وذلك بعد ان عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة وفاق سطيف والترجي الرياضي التونسي ، في إطار ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، يوم 15 أفريل الجاري.
وستحافظ مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية على موعدها الأصلي يوم 13 أفريل الجاري.
وستحافظ مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية على موعدها الأصلي يوم 13 أفريل الجاري.
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