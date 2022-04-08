الرابطة الاولى - الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى يوم 18 أفريل الجاري عوضا عن 13 أفريل

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افادت الجامعة التونسية لكرة القدم انه تقرر إقامة مقابلات الجولة الأخيرة للمجموعة الأولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى ، يوم 18 أفريل الجاري بعد أن كانت مبرمجة يوم 13 أفريل الجاري ، وذلك حتى تدور كل مقابلات المجموعة في الموعد نفسه وذلك بعد ان عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة وفاق سطيف والترجي الرياضي التونسي ، في إطار ذهاب ربع نهائي رابطة الأبطال، يوم 15 أفريل الجاري.وستحافظ مباريات الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية على موعدها الأصلي يوم 13 أفريل الجاري.