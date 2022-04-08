المركز الوطني لسجل المؤسسات: يمكن لجميع المؤسسات تحيين بياناتها المتعلقة بفتح مخازن او مستودعات لها بالجمهورية التونسية


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 21:01 قراءة: 0 د, 49 ث
      
اعلن المركز الوطني لسجل المؤسسات، انه بإمكان جميع المؤسسات من شركات وتجار وغيرهم من الذوات المعنوية والطبيعية، تحيين بياناتها المتعلقة بفتح مخازن او مستودعات لها بالجمهورية التونسية، وذلك طبقا لاحكام الفصل 25 و 26 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

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وافاد المركز في بلاغ صادر عنه، الجمعة، ان المخزن او المستودع لا يعتبر فرعا للمؤسسة وعليه فائه لا يخضع للحصول على معرف جبائي فرعي.

وضبط المركز جملة من الاجراءات التي يجب اتباعها لدى التصريح بمخزن او مستودع بالسجل، منها ايداع مطلب تحيين شخص طبيعي او معنوي متوفر على موقع الانترنت للسجل، مع وضع علامة امام الخانة المناسبة المتعلقة بايداع عقود اخرى، ويتم ارفاق المطلب بنسخة مجردة مما يفيد ملكية المخزن كعقد شراء او شهادة ملكية او نسخة مجردة من عقد كراء محل او عقد استغلال او غيره من العقود المثبتة للاستغلال.
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وذكر المركز في هذا الصدد، بان هذا الاجراء يخضع كذلك لمقتضيات المرسوم عدد 18 لسنة 2022، المؤرخ في 29 مارس 2022، والمتعلق بطرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات.


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