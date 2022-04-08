متابعة لتطور كورونا: دعوة لمواصلة أخذ الحيطة والحذر بمناطق العبور ودعم نشاط الترصد في المطارات وإحكام تطبيق البروتوكولات الصحية

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شدّد المشاركون في الإجتماع الدوري لمتابعة تطورات الوضع الوبائي العالمي والمحلي لجائحة كوفيد-19، على مواصلة أخذ الحيطة والحذر بمناطق العبور ودعم نشاط الترصد في المطارات وإحكام تطبيق البروتوكولات الصحية.وحسب بلاغ لوزارة الصحة ، أكد المشاركون في الاجتماع الذي أشرف عليه اليوم الجمعة وزير الصحة علي المرابط، على ضرورة تعزيز منظومة التلقيح ومتابعة تنفيذ برامج التلقيح خلال شهر رمضان ودراسة كيفية دفعها واستهداف الفئات التي لم تستكمل جرعات التلقيح والعمل على إسداء الجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة) ومتابعة مدى توفر اللقاحات في أفضل الآجال.واشار البلاغ الى ان منظمة الصحة العالمية توصي بتوقي الحذر والمتابعة وخاصة متابعة خصائص المتحورات رغم تحسن المؤشرات.وتم خلال الإجتماع الذي عقد بمقر الوزارة، تدارس تحسن المؤشرات المحلية واستقرار الوضع الوبائي العالمي والتطرق إلى الوضع الصحي بالهياكل الصحية وسير مختلف مصالح الوزارة.ووفق آخر احصائيات لوزارة الصحة بلغ عدد الافراد الذين استكملوا لقاحاتهم توقيا من كورونا 6 ملايين و352 الف و181 شخصا اما نسبة التحاليل الايجابية التي تم رتسجيلها فقدرت بـ9.2 بالمائة .واصيب بفيروس كورونا في تونس منذ انتشاره قبل عامين، 1 مليون و37 الف و358 شخصا في حين بلغ عدد الوفيات جراء هذا الوباء 28 الفا و425 شخصا.واشار رئيس اللجنة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير، في وقت سابق اليوم الجمعة، في تصريح لوكالة (وات)، ان العدد اليومي للملقحين في تونس هو في أدنى مستوى له منذ انطلاق حملة التطعيم في الربيع الماضي مضيفا ان اللجنة تدرس برمجة حملات متنقلة للتلقيح خلال فترة الإفطار لتمكين المواطنين من اتمام التلقيح في الشوارع الكبرى وفي باحات المساجد .