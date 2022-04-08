المجيدي يؤكد على ضرورة الاعداد لعرض وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية على انظار مجلس وزاري

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أكد وزير النقل ربيع المجيدي، على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض ملف وضعية الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية على مجلس وزاري في وقت تحتاج فيه الشركة الى برنامج لتأمين السفرات والمقرات اثر تعرضها للاعتداءات.وشدد المجيدي، خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الشركة الوطنية للسكك الحديدية، أن الملف يجب ان يتضمن مقترحات عملية وتشريك مختلف الاطراف المعنية لانقاذ هذه المؤسسة الوطنية.ونظرت الجلسة، التي حضرها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بوفايد، في وضعية هذه المؤسسة ومدى تقدم البرامج والمشاريع الهيكلية والمالية والفنية والتجارية المتعلقة بها وتدارس الاشكاليات والحلول الممكنة والعاجلة لحلهاوشدد المجيدي على ضرورة اعداد مقترح برنامج لتامين سلامة التجهيزات والاعوان وتامين مسارات القطارات على الخطوط وحماية المستودعات والورشات خاصة مستودع سيدي فتح الله وتوظيف الامكانيات المتاحة اداريا وتشريعيا وتكنولوجيا لتحقيق هذا الهدف.وأوصى من جانب اخر بالاستفادة من عروض الممولين على المستوى الدولي الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل الحديدي في تونس مما يتطلب تحديد المشاريع والبرامج ذات الاولوية من حيث الجدوى والكلفة.وشدد على اهمية الاسراع باستكمال الاجراءات المتعلقة بمراجعة النظام الاساسي الخاص باعوان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسي وعرضه على المصادقة في أقرب الاجال.وخلص الى ضرورة العمل على انقاذ هذه الشركة عبر تصور برامج ناجعة وحلول عاجلة ودائمة واجراءات خصوصية تساعد على تحقيق التوازنات المالية.