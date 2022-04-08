جندوبة: سرقة دراجات وحواسيب تابعة لدار الشباب بفرنانة

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تعرضت دار الشباب بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة ليلة البارحة الى عملية سرقة طالت دراجات هوائية تحصلت عليها في شكل هبة، وعددا من الحواسيب، وفق ما المندوب الجهوي للشباب والرياضة حميد الستيتي.وأضاف الستيتي ل(وات) ان الشرطة باشرت صباح اليوم الجمعة ابحاثها بهدف التوصل الى مرتكبي عملية السرقة بدار الشباب (وسط مدينة فرنانة) الملاصقة للمدرسة الإعدادية ابن خلدون ومبيته والتى تتمتع بحارس ليليوكانت دار الشباب بالجهة قد تحصلت على المعدات التي سرقت في اطار هبة قدمها سفير الولايات المتحدة الامريكية دونالد بلوم الذي انهيت مهامه قبل يومين، وذلك في اطار برنامج "معا" التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية والرامي الى تجهيز قاعة رياضية متعددة الاختصاصات وتجهيزها وتوفير معدات لنادي التخييم والتسلق.وكان سفير الولايات المتحدة قد زار في 25 فيفري المنقضي دار الشباب بفرنانة اين التقى بعدد من شبابها المنخرطين في البرنامج.