الاتحاد المنستيري: تسوية جزء هام من مستحقات لاعبي أكابر كرة القدم


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 14:23 قراءة: 0 د, 48 ث
      
أكدت الهيئة المديرة للاتحاد المنستيري اليوم الجمعة تسوية جزء هام من مستحقات لاعبي فريق اكابر كرة القدم .
وأفادت في بلاغ على الصفحة الرسمية للفريق أنها "تولت تسوية جزء هام من مستحقات لاعبي اكابر كرة القدم مع تحفيزهم لاستئناف التمارين بصفة عادية استعدادا للمباريات القادمة بهدف المحافظة على صدارة الترتيب.".
...

كما أوردت في ذات البلاغ أنه "تمّ احالة اللاعبين المقصرين والمحرضين على الاضراب على مجلس التأديب".

يذكر أنّ لاعبي الاتحاد المنستيري كانوا قد أضربوا عن التدريبات مدة يومين قبل ملاقاة النادي الإفريقي الأربعاء الماضي في اطار الجولة الثانية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى احتجاجا على تأخر صرف مستحقاتهم .
..

وكان الاتحاد المنستيري انهزم أمام النادي الافريقي بهدفين دون رد على ملعب حمادي العقربي برادس.

ويحتل الاتحاد المنستيري صدار المجموعة الثانية برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين على مستقبل الرجيش صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط على النادي الافريقي صاحب المركز الثالث وبفارق 4 نقاط على النجم الساحلي صاحب المركز الرابع.
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى مرحلة التتويج.


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