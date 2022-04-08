الأزمة الاقتصادية أثرت على مردود المد التضامني الذي اتخذ الشكل المناسباتي (مختصون)

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أجمع عدد من المختصين في علم الاجتماع اليوم الجمعة على أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس ألقت بظلالها على نسق المد التضامني الذي شهد تراجعا واتخذ في مجمله الشكل المناسباتي.وفي هذا الصدد لفت الأخصائي في علم الاجتماع محمد الجويلي في تصريح ل(وات) الى ان المد التضامني يتخذ ثلاثة أشكال على غرار تضامن تحت رعاية الدولة بمختلف أجهزتها ومد تنخرط فيه مكونات المجتمع المدني ومد فردي من قبل أفراد المجتمعولفت الى أن الدولة تراجعت في تقديم مساعداتها بفعل الأزمة الاقتصادية حسب تقديره مشيرا في هذا الصدد الى تراجع تنظيم موائد الافطار خلال شهر رمضان والتي أضحى عددها في نسق تنازلي حسب قوله.وأضاف أن المناخ العام بالبلاد والوضع الاقتصادي المتأزم أثر كذلك على مردود المد التضامني الفردي الذي لا يمكن تقييمه وحصره الا أن فرضية تأثره بالوضع الاقتصادي واردة حسب تقديره.من جهته قال الأخصائي في علم الاجتماع مهدي مبروك ان المد التضامني في تونس لازال في ارتباط بالمناسبات على غرار حدوث جوائح أو كوارث طبيعية أو العودة المدرسية أو المناسبات الدينية.واعتبر أن المد التضامني يتأثر بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية حيث يتقلص الانفاق التضامني من قبل الدولة أو الجمعياتأو الافراد باعتبار الندرة التي تعيشها البلاد في توفر المواد الأساسيةوفي سياق متصل تحدث عن تواصل المد التضامني التقليدي الذي تكون العائلة محوره لافتا الى تجدد المد التضامني الذي يتخذ الشكل الالكتروني حاليا حتى من خلال التفاعل الرمزي على وسائل التواصل الاجتماعي.من جهته أكد محمد فاضل غويل كاتب عام الهلال الأحمر التونسي أن المد التضامني لم يتراجع وأن روح التآزر والتعاون التي هي من "أبرز" سمات المواطن التونسي حسب توصيفه لا زالت قائمة إلا أن ما يلاحظ اليوم هو غياب التنسيق بين مختلف مكونات المجتمع المدني الناشط في المجال مما أدى حسب تقديره الى تشتت الجهود وصعّب من عملية إيصال المساعدات لمستحقيها بمختلف جهات البلادولفت في هذا الصدد الى أن بعض جهات البلاد تشهد تواجد العديد من الجمعيات في آن واحد في حين تغيب في بعض المناطق الأخرى وهو ما يقلل من حظوظها في تلقي المساعدات المقدمة من المواطن أو من الشركات الخاصة في إشارة منه الى أن المساعدات تقدم لجهة واحدة داعيا في هذا الصدد الى ضرورة التنسيق بين كل الجمعيات لتحقيق الغرض المنشود.وشدد من جهة أخرى على أن المد التضامني كان أن يكون أكثر نجاعة في ظل تنسيق وطيد بين مكونات المجتمع المدني الناشط في المجال وهياكل الدولة التي بحوزتها مؤشرات أصحاب ذوي الحاجة في مختلف جهات البلاديذكر أن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي شرع الثلاثاء 5 أفريل الجاري في توزيع المساعدات الخاصة بشهر رمضان التي بلغت قيمتها 7 ملايين و676 الف دينار وتتمثل هذه المساعدات في تخصيص 3.3 مليون دينار لتوفير قفة رمضان الخاصة بالمعونات الغذائيةويمول الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان الجاري42 مائدة إفطار تتوزع على 20 ولاية وتستقبل ما يقارب ال4250 شخصا بما قيمته 900 ألف دينار.