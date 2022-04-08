سيدي بوزيد: انطلاق البرنامج الخاص بتوزيع مساعدات شهر رمضان لفائدة أكثر من 2500 منتفع

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انطلق خلال الأسبوع الجاري، بولاية سيدي بوزيد، البرنامج الخاص بتوزيع المساعدات الاجتماعية العينية بمناسبة شهر رمضان، لفائدة أكثر من 2500 منتفع من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من مختلف معتمديات الجهة،وفق ما ذكرته اليوم الجمعة، المتصرفة الجهوية للتضامن الاجتماعي، عفاف عيساوي.وأوضحت عيساوي، في تصريح لـ(وات)، أنه يستفيد حوالي 1900 شخص بقفة رمضان، التي تحتوي على مواد غذائية مختلفة بقيمة 80 ديناررا، في حين يستفيد 600 آخرين من طرود تحتوي على 20 كغ من المواد الغذائية ووسائل التعقيم والكمامات.وأشارت، في سياق متصل، إلى أنه سيتم، بمناسبة عيد الفطر، توزيع مجموعة من الملابس والأحذية على عدد من العائلات المعوزة.