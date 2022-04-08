الدخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية يوم السبت بمناسبة عيد الشهداء


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 19:54 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تعلم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية في بلاغ لها أن الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف سيكون بصفة مجانية غدا السبت 9 أفريل وذلك بمناسبة عيد الشهداء، وهو متاح لكافة المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب المقيمين بتونس.

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وتذكر وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أن الدخول مجاني أيضا لكافة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف الراجعة لها بالنظر أول كل أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، وكذلك أيام العطل الرسمية.

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