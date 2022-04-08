مجلس الغرف المشتركة بتونس يشدد على أهمية دعم  الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد بنصوص تطبيقية


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 11:26 قراءة: 0 د, 39 ث
      
ثمّن مجلس الغرف المشتركة، الإجراءات المستعجلة الرامية إلى إنعاش الإقتصاد الوطني، التّي تمّ الإعلان عنها منذ غرّة أفريل 2022 مشد
وشدّد على ضرورة إرفاق هذه الإجراءات بالنصوص التطبيقية اللازمة.
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وجدّد المجلس، خلال اجتماعه، أمس الخميس 7 أفريل 2022، الدعوة إلى ضرورة إجراء حوار اقتصادي دائم بين القطاعين العمومي والخاص لأجل  إرساء برنامج دعم وطني للانعاش الاقتصادي والمالي وتحسين مناخ الاستثمار والحفاظ على فرص الشغل.
 
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يذكر أن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد ، كان قد أعلن منذ، الجمعة غرّة أفريل 2022، عن حزمة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد الوطني واستعادة ثقة الفاعليين الاقتصاديين تدريجيا وحماية النسيج المؤسساتي.

وأكد الوزير خلال ندوة صحفية، أن هذه الإجراءات ترتكز على أربعة محاور أساسية تتضمن دعم السيولة وتيسير نفاذ المؤسسات إلى التمويل وإعادة تنشيط الاستثمارات وتحسين الإطار القانوني والترتيبي لمناخ الأعمال فضلا عن تبسيط الإجراءات لدفع التصدير.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 244232

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Vendredi 08 Avril 2022 à 11h 50m |           
Rien ne Sert d'Edicter des Textes de Loi ou des Decrets Inapplicables....

Il faut Plutot Préparer un Bon Environnement des Affaires et Changer les Mentalités...



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