فرق المراقبة الاقتصادية ترفع 3570 مخالفة خلال الأيام الستة الأولى من رمضان

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رفعت فرق المراقبة الاقتصادية، خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان، 3570 مخالفة اقتصادية بعد إجراء 17305 زيارة تفقد شملت مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة ومسالك البيع بالتفصيل، وفق ما نشرته وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الجمعة.وقد توزعت هذه المخالفات بصفة أساسية على قطاعات الخضر والغلال بنسبة 59،5 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 29،2 بالمائة والمخابز 6،6 بالمائة.وحجزت فرق المراقبة خلال الفترة المذكورة، 3375 لترا من الزيت النباتي المدعم و255،5 قنطارا من الفارينة المدعمة و206 كيلوغراما من السميد الى جانب 2710 كغ من مادة الفلفل و1558 كغ من مادة الطماطم و142 كغ من الأرز و63 كغ من العجين الغذائي .وحجزت، أيضا، 473 كغ سكر مدعم و1872 كغ من لحوم الدواجن و1811 علبة تبغ و1،2 طن أعلاف.وافاد المصدر ذاته ان قاعة العمليات المركزية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، تلقت 261 شكاية تعلقت بالترفيع في الأسعار والامتناع عن البيع والبيع المشروط وإخفاء بضاعة وعدم إشهار الأسعار وقد تمت معالجة 168 شكاية منها.وأشار الى إلى أنه تم تسخير 968 فريق مراقبة منها 545 فريق مراقبة مشتركة ومعاضدة أمنية في مختلف الولايات خاصة بمشاركة مصالح الشرطة والحرس البلدي والأمن.وذكرت الوزارة في ما يهم التزويد، ان الكميات الجملية المعروضة من المنتوجات الفلاحية بسوق الجملة ببئر القصعة بلغت يوم 6 رمضان الجاري، 1331 طن مقابل 1338 طن خلال نفس اليوم من سنة 2021.وقدرت الكميات الجملية المعروضة من مادة الفلفل بهذه السوق بـ25 طن مقابل 80 طن خلال نفس اليوم من سنة 2021، اي بتراجع بنسبة 68 بالمائة. أما بالنسبة لمادة الطماطم فقد بلغت الكميات 75 طن مقابل 125 طن خلال نفس اليوم من السنة الفارطةـ مسجلة تقهقرا بما يعادل 40 بالمائة.ولفتت وزارة التجارة وتنمية الصادرات انهاتضع على ذمة العموم أرقام قاعة العمليات المركزية وهي : 71.354.436 الفاكس: 71.242.637فضلا عن الرقم الأخضر المجاني 80.100.191