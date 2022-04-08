قبلي: تعليق اعتصام عملة شركة البستنة بمقرات المعتمديات ليوم واحد

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علق صباح اليوم الجمعة، عملة شركة البيئة والغراسات والبستنة، المعتصمون منذ 4 أيام بمقرات المعتمديات، اعتصامهم ليوم واحد، لتمكين العائلات المعوزة من الحصول على المساعدات الاجتماعية الخاصة بشهر رمضان.وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة، الهادي لحمر، في تصريح ل"وات"، ان "هذه الخطوة الانسانية ستمكن من فتح مقرات المعتمديات المغلقة ليوم واحد من اجل اتمام الاجراءات الادارية لتحديد قائمات المنتفعين من المساعدات الاجتماعية التي تشرف على توزيعها السلط المحلية بالتعاون مع العمد والتضامن الاجتماعي"، على حد تعبيره.يشار الى ان 6 معتمديات من اصل 7 بولاية قبلي اغلقت منذ 4 ايام من قبل عملة شركة البستنة المطالبين بصرف اجورهم المتخلدة لشهر مارس المنقضي وتسوية الوضعية المالية لهذه الشركة.يذكر ان اطارات واعوان مركز ولاية قبلي، امتنعوا منذ يوم الجمعة الماضي الى اليوم، عن الالتحاق بمقرات عملهم بسبب عدم توفر ظروف ملائمة للعمل، حسب ما اكده كاتب عام النقابة الاساسية لاعوان الولاية، فتحي بن مسعود، في تصريح سابق ل(وات).