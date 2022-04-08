طاقم تحكيم مغربي لمباراة الترجي الرياضي ووفاق سطيف

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عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم طاقم تحكيم مغربي بقيادة الحكم رضوان جياد لاداراة مباراة الترجي الرياضي ومضيفه وفاق سطيف الجزائري، لحساب اياب الدور ربع النهائي لكأس رابطة الأبطال الافريقية المقررة في 22 افريل الجاري بملعب حمادي العقربي برادس .وسيساعد الحكم جياد في ادارة اللقاء مواطناه لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد، في حين سيكون سميز القزاز في خطة حكم رابع، و الثنائي عادل زوراق وزكرياء البرينسي في غرفة تقنية الفيديو.يذكر أنّ لقاء الذهاب سيدور يوم 15 أفريل بملعب 8 ماي 1945 بسطيف بادارة الحكم الجنوب إفريقي فيكتور غوميز ..كما تجدر الاشارة الى أنّ المتأهل من مباراة الترجي الرياضي ووفاق سطيف سيلاقي في الدور نصف النهائي المتأهل من مواجهة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي.