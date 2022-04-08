بن عروس: توزيع مساعدات اجتماعية على العائلات محدودة الدخل بمناسبة شهر رمضان


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 15:04 قراءة: 0 د, 40 ث
      
شرعت الادارة الجهوية للشؤون الاجتماعية، مطلع شهر رمضان الحالي، في توزيع مجموعة من المساعدات العينية لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، فضلا عن تجميع 1650 طردا غذائيا لإعانة المحتاجين خلال هذا الشهر.

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وقال المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية ببن عروس، عادل المستيري، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، "إن الإعانات الاجتماعية النقدية تشمل العائلات المعوزة، حيث تم صرف إعانات لحوالي 1700 عائلة بمعدل 60 دينارا لكل عائلة، على أن يتم مدهم بنفس المبلغ مع نهاية الشهر الحالي.

من جهته، أكد رئيس المكتب الجهوي للتضامن الاجتماعي ببن عروس، لطفي هلال، لـ"وات" على الانتهاء من إعداد 1650 طردا غذائيا في شكل مساعدات، سيتم توجيهها للعائلات محدودة الدخل، حيث يجري التنسيق مع الجهات المحلية لتوزيعها على مستحقيها في غضون الأيام القليلة القادمة.
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ويتم بالتوازي مع ذلك تقديم 150 وجبة إفطار محمولة لفائدة العائلات الفقيرة والمحتاجة بجهة المحمدية، وفق ذات المصدر.


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