صفاقس: الشروع في حملة التلاقيح الليلية بمركز التلقيح الجهوي حديقة الرياضة بشاطئ القراقنة

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تم الشروع، مساء امس الخميس، بمركز التلاقيح الجهوي حديقة الرياضة شاطئ القراقنة بصفاقس، في حملة التلاقيح الليلية التي اطلقتها وزارة الصحة منذ بداية شهر رمضان، وذلك لتدعيم حملة التلقيح الوطنية التي انطلقت في مارس سنة 2021.وافادت، كاهية مدير الرعاية الصحية الأساسية بالادارة الجهوية للصحة بصفاقس هادية القبي، في تصريح ل"وات" ان حملة التطعيم الليلية تهدف إلى دعم حملة التلاقيح العادية وحث المواطنين على الاقبال لاجراء الجرعة الثالثة من التلقيح، لما لها من أهمية في تعزيز المناعة ضد كوفيد-19 خاصة وان 75 بالمائة من الوفايات الذين تم تسجيلهم في الموجة الخامسة لفيروس "كورونا" لم يتلقوا الجرعات اللازمة من التلقيح.وأضافت، ان الادارة الجهوية للصحة بصفاقس قد جهزت لحملة التلقيح الليلية مركز التلاقيح الجهوي بفريق طبي وشبه طبي لمدة 3 ايام في الأسبوع (الثلاثاء والخميس والسبت) بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى غاية الساعة الحادية عشرة ليلا، داعية المواطنين، خاصة الذين لم يتلقوا الجرعة الثالثة من التلقيح ضد فيروس "كورونا"، إلى الإقبال على المركز لاتمام التلقيح.وحول نسبة تقدم حملة التلاقيح بجهة صفاقس، ذكرت القبي ان حوالي 80 بالمائة من المعنيين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم مقابل حوالي 70 بالمائة ممن تلقوا الجرعة الثانية في حين لا يزال عدد المقبلين على الجرعة الثالثة من التلقيح دون المأمولواشارت إلى ان الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس سخرت بالتوازي مع حملة التلاقيح الليلية التي تقام بمركز التلاقيح الجهوي ضد كوفيد-19 بشاطئ القراقنة، فرقا طبية وشبه طبية للقيام بحملة تلاقيح ليلية امام المساجد والفضاءات العامة والمعتمديات.