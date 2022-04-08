الاحتفال باليوم العلمي للصحة: الهلال الأحمر التونسي ينظم يوما تحسيسيا وقافلة صحية وعيادات طبية متنوعة

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نظم الهلال الأحمر التونسي مساء الخميس 7 أفريل الجاري بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوما تحسيسيا وقافلة صحية وعيادات طبية متنوعة تحت شعار "كوكبنا صحتناوتشمل هذه القافلة، التي تم تنظيمها في إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة الموافق لـ 7 أفريل من كل سنة، مصحة متنقلة وعيادات طبية مختلفة حيث قدم الإطار الطبي وشبه الطبي عرضا لبعض الأنشطة المشتركة بين وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي على غرار الإسعافات الأولية والأنشطة التوعوية و التعاون المشتركة بين وزارة الصحة والهلال الأحمر التونسي خلال جائحة كوفيد-19 وحملات التلقيح والتحسيس بتأثير البيئة والمحيط على صحة المواطنوثمن وزير الصحة علي المرابط بالمناسبة دور مهنيي الصحة وجميع الهياكل الصحية ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الإنسانية في معاضدة مجهودات وزارة الصحة لمجابهة جائحة كوفيد-19 داعيا إلى مزيد تكثيف الجهود بالتحسيس والتوعية للحفاظ على المكونات الأساسية للعيش السليم وبالتالي الحفاظ على بيئة سليمة كأساس لصحّة سليمةمن جهته أكد عبد اللطيف شابو رئيس الهلال الأحمر التونسي مساندة هذه المنظمة العريقة ودعمها لمجهودات الدولة في المجال الإنساني بجوانبه الصحية والإجتماعية مشددا في هذا الخصوص على مساعي الهلال الأحمر التونسي من خلال برامجه المتنوعة الى دعم ومساندة البرامج الوطنية لوزارة الصحة.