كاس تونس لكرة اليد... سحب قرعة الدور ربع النهائي غدا السبت


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 14:51 قراءة: 0 د, 26 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد ان عملية سحب القرعة الخاصة بالدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة اليد لصنف الاكابر للموسم الرياضي 2021-2022 ستجرى غدا السبت بمقر اذاعة الشباب بداية من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.

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والفرق المتاهلة الى ربع نهائي الاكابر هي النجم الساحلي والترجي الرياضي والنادي الافريقي واتحاد منزل تميم والملعب التونسي ومستقبل مجاز الباب واولمبيك سليمان ومكارم المهدية.

كما ستجرى في نفس اليوم عملية سحب قرعة الدور ربع النهائي للكبريات بعد خوض مباريات ثمن النهائي التي ستدور غدا السبت بداية من الساعة 12.
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