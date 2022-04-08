"وكالة السلامة المعلوماتية تحذّر من برمجية خبيثة جديدة بصدد الانتشار وتصيب أنظمة "ويندوز

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دعت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، الجمعة، مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات إلى اليقظة والرفع من درجة الحذر، وذلك على إثر ظهور وانتشار برمجية خبيثة جديدة على شبكة الأنترنات تحمل اسم (اف اف دي روادر)FFDroiderوأشارت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية في بلاغ لها، الى ان هذه البرمجية الخبيثة تصيب أنظمة "ويندوز" وتقوم بسرقة معطيات الهوية وملفات الارتباط بالأنترنات المخزنة في متصفحات الواب "كوكيز" وذلك بهدف الاستيلاء على حسابات المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي على غرار "الفايسبوك" و"الأنستغرام" و"التويتر" وغيرها.وأوضحت أن العوامل الرئيسية للإصابة بالبرمجية الخبيثة المذكورة (اف اف دروادر)، تكمن في تحميل برمجيات غير أصلية من مصادر غير موثوق فيها وتحميل البرمجيات المجانية وتحميل الألعاب من مواقع واب مشبوهة وتحتوي على برمجيات خبيثة.وتعمد هذه البرمجية الخبيثة إلى انتحال صفة تطبيقة المراسلة الفورية تلغرام، وذلك حتى لا يتم التفطن لها وللتمكن من تسريب البيانات التي قامت بسرقتها.وأكدت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية، في هذا الاطار، على ضرورة الحرص على القيام بالتحيين الدوري والمنتظم لأنظمة الاستغلال ولمتصفحات الواب ولحلول السلامة وعلى أهمية التأكد في كل مرة من مصداقية وسلامة الرسالة الإلكترونية ومن مرسلها، وذلك سواء تم تلقيها عبر البريد الإلكتروني أو عبر تطبيقات التراسل الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" أو "الواتساب" أو "الأنستغرام" أو غيرها. وفي حال، وجود أي شك أو ريبة من الضروري عدم الإجابة عن الرسالة وعدم الدخول إلى الروابط أو الصور المصاحبة لها وحذفها على الفور.كما دعت الوكالة إلى ضرورة تجنب تركيز وتحميل برمجيات وتطبيقات وإضافات من مصادر غير موثوق فيها وإلى الارتباط بشبكة الأنترانت من حساب محدود الامتيازات وإلى التأكد من سلامة ومصداقية مواقع الواب قبل الولوج لها.وتبقى الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية على ذمة جميع مستعملي الشبكات المعلوماتية والأنترنات لمزيد من التفاصيل والمعطيات سواء عبر موقع الواب: www.ansi.tn أو عبر مركز النداء: 71843200 .