دورة شارلستون - انس جابر الى ربع النهائي


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 09:21 قراءة: 0 د, 22 ث
      
تاهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا فجر اليوم الى الدور ربع النهائي لدورة شارلستون الامريكية ( من فئة 500 نقطة ) بعد فوزها في ثمن النهائي على الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 66 عالميا 6-3 و6-2

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وكانت انس جابر تاهلت امس الى ثمن النهائي على حساب الامريكية ( ايما نافارالمصنفة 201 عالميا ) بنتيجة 6-3 و6-2
وستلاقي انس جابر في ربع النهائي مساء اليوم الاكرانية انيلينا كانيلينا ( مصنفة 42 عالميا).

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