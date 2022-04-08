دورة شارلستون - انس جابر الى ربع النهائي

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تاهلت لاعبة التنس التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا فجر اليوم الى الدور ربع النهائي لدورة شارلستون الامريكية ( من فئة 500 نقطة ) بعد فوزها في ثمن النهائي على الرومانية ايرينا كاميليا بيغو المصنفة 66 عالميا 6-3 و6-2وكانت انس جابر تاهلت امس الى ثمن النهائي على حساب الامريكية ( ايما نافارالمصنفة 201 عالميا ) بنتيجة 6-3 و6-2وستلاقي انس جابر في ربع النهائي مساء اليوم الاكرانية انيلينا كانيلينا ( مصنفة 42 عالميا).