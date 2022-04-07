جندوبة: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يطالب بوضع حد لحملات التشوية والتحريض التي تستهدف هياكله ويدعو السلط الى تحمّل مسؤولياتها

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أدان المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة، في بيان أصدره اليوم الخميس، حملة التشويه والتحريض التي تستهدف هياكله وقياداته المحلية والجهوية وعدد من المسؤولين والمستثمرين بالجهة، على عدد من صفحات شبكة التواصل الاجتماعي.وحذّر المكتب التنفيذي، في ذات البيان، من تداعيات هذه الحملة، التي وصفها بالخطيرة، على السلم الاجتماعية، وعلى معالجة القضايا الحقيقية لجهة لازالت تعاني من تدني مؤشرات التنمية، معربا عن بالغ قلقه مما وصفه بـ"ارتفاع منسوب التحريض والتشويه عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل حسابات وصفحات معلومة تستهدف قياداته ومنظوريه وعموم النشطاء والمسؤولين من مختلف القطاعات".ولفت إلى تسجيل اعتداءات، خلال الأيام الأخيرة، طالت عددا من أعضائه "بلغت حدّ التحريض على سلامتهم الجسدية والمعنوية بالافتراء والتشويه وتغذية النعرة الجهوية دون أدنى حجة أو دليل، فضلا عن اتهامات طالت أعراض الأشخاص والعائلات".وأضاف ان الامر تجاوز ما سبق" ليشمل التدخل في عمل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة وتحديد من يمثّله في الجلسات والملتقيات بما يكشف عن عقلية مريضة ومعيقة لكل أشكال التنمية والانتصار لجهة جندوبة وفق قواعد ونواميس محددة" ، حسب ما ورد في نص البيان.وأكد رفضه التدخل في شؤونه الداخلية، داعيا في ذات الوقت أهالي الجهة إلى" تغليب المصلحة الجهوية والوطنية بما يخدم مناخ العمل والاستثمار وثقة المواطن في حلحلة الأوضاع المتردية في إطار وفاق مجتمعي يقطع مع الأساليب"الدنيئة" في ممارسة الحق في التعبير".وطالب الاتحاد السلط المحلية والجهوية وفي مقدمتها السلطات الأمنية والقضائية بـ"تحمّل مسؤولياتها والعمل على وضع حد لما اعتبره فوضى وتسيّبا باتا منفّرين للجهة ومعيقين لكل المحاولات الجادة في البناء والتقدم"، وفق ذات البيان.