رئيس الجمهورية يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 17:20 قراءة: 0 د, 15 ث
      
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الخميس ، مكالمة هاتفية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبد المجيد تبون.
واستعرض الرئيسان سير علاقات الأخوة المتميزة بين البلدين وآفاق تطويرها، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
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كما تطرقا إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك،حسب نص البلاغ.

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