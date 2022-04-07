سوسة : تواصل تنفيذ قرارات إزالة لبناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري

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واصلت اليوم الخميس بلدية سوسة ومصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في ولاية سوسة مسنودة بعناصر من الحرس البحري والشرطة البلدية تنفيذ قرارات إزالة بناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية في سوسة.وأفاد الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري في سوسة كريم بلحوش ان عمليات الإزالة نفّذت في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد عديد النزل السياحية التي قام أصحابها سابقا بحيازة أجزاء من الملك العمومي البحري دون وجه حق قانوني، مشيرا الى ان عمليات التنفيذ شملت كذلك غلق أحد الممرّات الأرضية التي تربط احد النزل في سوسة بالشاطئ وإزالة حانة ومشرب لأحد النزل السياحية.وأضاف ذات المصدر الأمني ان عمليات الهدم والازالة تمّت بعد ان تم استكمال جميع الإجراءات القانونية والادارية والفنية في جميع المخالفات المرفوعة سابقا من طرف وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة والحرس البحري بسوسة وكذلك بعد التنبيه على مرتكبي هذه المخالفات سواء اصحاب النزل او الممثّل القانوني لهم بضرورة إزالة ما تمّ بناؤه او انشاؤه بالملك العمومي البحري تلقائيا مع إمهالهم مدة زمنية قانونية وفق تأكيده.يذكر ان تنفيذ قرارات إزالة بناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية في بسوسة تمّ تحت أنظار السيّاح المقيمين ببعض هذه النزل الذين بادروا بتصوير مشاهد عمليات الهدم وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين في القطاع السياحي دعاية سلبية للسياحة التونسية مع انطلاق الموسم السياحي الحالي.