باجة: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ومعتمدية واحدة ذات مستوى انذار مرتفع

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سجلت ولاية باجة، امس الاربعاء، 8 اصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وقع رصدها بنفزة، بنسبة تحاليل ايجابية بلغت 13,79 بالمائة من جملة تحليل 58 عينة، مقابل 5,88 بالمائة يوم الاثنين الفارط، ليصل عدد الاصابات المسجلة منذ بداية الجائحة، الى 25946 من جملة اجراء 68593 تحليلا.وقد سجلت الجهة، يوم امس كذلك، خروج معتمدية تيبار من تصنيف المعتمديات ذات مستوى الانذار المرتفع للاصابة بفيروس "كورونا"، مقابل بقاء معتمدية عمدون فقط فى هذا التصنيف.وانخفض بدوره، تصنيف معتمديات تيبار وباجة ونفزة الى مستوى الانذار المتوسط، اضافة الى تسجيل انخفاض تصنيف معتمديات تبرسق ومجاز الباب وتستور وقبلاط الى مستوى الانذار المنخفض.وتواصل الانخفاض في عدد الاصابات بالوباء في الجهة لكل مائة الف ساكن، حيث بلغ يوم امس، 56 اصابة، وذلك بنسبة 18,21 بالمائة لكل مائة الف ساكن بكامل الولاية، مقابل 1400 اصابة لكل مائة الف ساكن موفى جانفي المنقضي.