الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس
الخميس 7 أفريل 2022
ملعب جبنيانة البلدي
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية 0-3
في ملعب قربة البلدي
النجم الرادسي - كوكب منزل النور 3-1
الترتيب
الفريق ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
-- النجم الرادسي 3 1
3- كوكب منزل النور صفر 1
-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
الخميس 7 أفريل 2022
ملعب جبنيانة البلدي
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية 0-3
في ملعب قربة البلدي
النجم الرادسي - كوكب منزل النور 3-1
الترتيب
الفريق ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
-- النجم الرادسي 3 1
3- كوكب منزل النور صفر 1
-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1
ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة
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