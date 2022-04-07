الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 16:21 قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الأولى لمرحلة تفادي النزول ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس

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الخميس 7 أفريل 2022
ملعب جبنيانة البلدي
سكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية 0-3
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في ملعب قربة البلدي
النجم الرادسي - كوكب منزل النور 3-1

الترتيب
الفريق ن ل
1- مكارم المهدية 3 1
-- النجم الرادسي 3 1
3- كوكب منزل النور صفر 1
-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1

ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة

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