الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة تفادي النزول

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ملعب جبنيانة البلديسكك الحديد الصفاقسي - مكارم المهدية 0-3في ملعب قربة البلديالنجم الرادسي - كوكب منزل النور 3-11- مكارم المهدية 3 1-- النجم الرادسي 3 13- كوكب منزل النور صفر 1-- سكك الحديد الصفاقسي صفر 1ملاحظة / ينزل صاحبا المركزين الثالث والرابع الى الرابطة الثالثة