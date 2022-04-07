الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود بمجموعتيها الاولى والثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس :
- المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان 2-صفر
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة 2-1
الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي القربي 3 1
-- الملعب التونسي 3 1
3- قوافل قفصة صفر 1
-- شبيبة القيروان صفر 1
- المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمسعدين
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس 8-1
الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة صفر-صفر
الترتيب
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
2- القلعة الرياضية 1 1
-- جمعية جربة 1 1
4- مستقبل قابس صفر 1
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى
- المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان 2-صفر
ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة 2-1
الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي القربي 3 1
-- الملعب التونسي 3 1
3- قوافل قفصة صفر 1
-- شبيبة القيروان صفر 1
- المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمسعدين
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس 8-1
الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة صفر-صفر
الترتيب
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
2- القلعة الرياضية 1 1
-- جمعية جربة 1 1
4- مستقبل قابس صفر 1
ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى
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