الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 16:18 قراءة: 0 د, 40 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود بمجموعتيها الاولى والثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي اقيمت يوم الخميس :

...

- المجموعة الاولى
ملعب فرحات حشاد اريانة
النادي القربي - شبيبة القيروان 2-صفر
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ملعب 2 مارس بصفاقس
الملعب التونسي - قوافل قفصة 2-1

الترتيب
الفريق ن ل
1- النادي القربي 3 1
-- الملعب التونسي 3 1
3- قوافل قفصة صفر 1
-- شبيبة القيروان صفر 1

- المجموعة الثانية
الملعب البلدي بالمسعدين
اولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس 8-1
الملعب البلدي بالمطوية
القلعة الرياضية - جمعية جربة صفر-صفر

الترتيب
الفريق ن ل
1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 1
2- القلعة الرياضية 1 1
-- جمعية جربة 1 1
4- مستقبل قابس صفر 1

ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى



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