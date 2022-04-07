الرابطة الثانية - نتائج مباريات الجولة الاولى لمرحلة الصعود

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ملعب فرحات حشاد اريانةالنادي القربي - شبيبة القيروان 2-صفرملعب 2 مارس بصفاقسالملعب التونسي - قوافل قفصة 2-11- النادي القربي 3 1-- الملعب التونسي 3 13- قوافل قفصة صفر 1-- شبيبة القيروان صفر 1الملعب البلدي بالمسعديناولمبيك سيدي بوزيد - مستقبل قابس 8-1الملعب البلدي بالمطويةالقلعة الرياضية - جمعية جربة صفر-صفر1- اولمبيك سيدي بوزيد 3 12- القلعة الرياضية 1 1-- جمعية جربة 1 14- مستقبل قابس صفر 1ملاحظة / يصعد صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى الرابطة المحترفة الاولى