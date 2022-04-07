الكاف: توقّعات بتوفير 700 موطن شغل جديد إثر الافتتاح المرتقب لمعمل للكوابل بالمنطقة الصناعيّة ووحدة لصناعة الآجر بتاجروين

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ينتظر أن يوفّر معمل صناعة كوابل السيارات الذي يعتزم مجمع تونس لتجميع الكابل افتتاحه بالمنطقة الصناعية الجديدة بالكاف مطلع الصائفة القادمة، حوالي 530 موطن شغل في مرحلة أولى منها أكثر من 30 موطنا لفائدة حاملي الشهادات العليا، وفق ما أفاد به، اليوم الخميس، رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل بالكاف، مكرم المازري.وأوضح المازري، في تصريح لـ"وات"، أن هذا المعمل المختصّ في صناعة كوابل السيارات المعدة للتصدير للأسواق الخارجية وخاصة للسوق الألمانية، قد نشر بعد طلب العروض لانتداب العمّال بجميع أصنافهم بما في ذلك الاطارات، على أن يشرع في النشاط بداية من الصائفة القادمة.كما أعلن المصدر ذاته عن قرب فتح وحدة صناعية جديدة بتاجروين مختّصة في صناعة الآجر سينجزها مجمع "بولينا" بطاقة تشغيلية تقدر بحوالي 150 موطن شغل، وستكون جاهزة قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا ان صاحب المؤسسة شرع في انتداب جزء من العمال والاطارات لتكوينهم في المرحلة الحالية، على حدّ قوله.