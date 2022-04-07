تعيين الأسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة اتصالات تونس في خطة رئيس مدير عام


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 15:46 قراءة: 0 د, 30 ث
      
اعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال، الخميس، عن تعيين الأسعد بن ذياب متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات "اتصالات تونس" في خطة رئيس مدير عام، وذلك إثر إنسحاب المرشح السابق.

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وافادت الوزارة، في بلاغ لها، انه تم اقرار تعيين الأسعد بن ذياب في خطة رئيس مدير عام "اتصالات تونس"، عملا بالفصل الثاني عشر من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021، الجاري به العمل للتعيين في الوظائف المدنية العليا، وبناء على القائمة المقترحة من اللجنة المحدثة بقرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 23 أكتوبر 2020 والمكلفة بإختيار المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات.

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