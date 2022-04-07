قابس: مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش يدعو الى التصدي للصيد العشوائي


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 20:05 قراءة: 0 د, 26 ث
      
دعا مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش منظوريه في بيان أصدره اليوم الخميس، الى الاستعداد للدخول في تحركات سلمية للمطالبة بتطبيق القانون وحمايتهم من أضرار الصيد الجائر الذي يهدد مورد رزقهم والثروة السمكية بخليج قابس.

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ودعا المجمع في ذات البيان الذى تحصلت "وات" نسخة منه، السلط المعنية بالحراسة والمراقبة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة في أسرع الأجال للقضاء على ظاهرة الصيد بالكيس التي عادت للانتشار من جديد متسببة في أضرار كبيرة للبحارة.

كما دعا المجمع وزارة الفلاحة الى تفعيل برامجها الرامية الى القضاء على ظاهرة الصيد العشوائي بخليج قابس.

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