الترجي الرياضي: اصابة حادة للحارس فاروق بن مصطفى على مستوى الركبة والرباط الصليبي

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أكد الترجي الرياضي التونسي اليوم الخميس تعرض الحارس فاروق بن مصطفى الى اصابة حادة تمثلت في التواء في الركبة مع تمزق في الرباط الصليبي.وأورد الترجي الرياضي على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك, أن فاروق بن مصطفى سيخضع الى عملية جراحية في الأيام القادمة تحت إشراف الدكتور منصف بن عبيد رئيس اللجنة الطبية للفريق.وكان بن مصطفى تعرض امس للاصابة خلال مباراة الترجي الرياضي ونادي حمام الانف /1/2/ في اطار الجولة 12لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.