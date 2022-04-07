بنزرت: التحيين اليومي للوضع الوبائي يظهر عدم تسجيل أيّة وفيات أو إصابات جديدة

. ..

. .

أفادت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، سلمى المشيرقي، ان الجهة الصحية ببنزرت لم تسجل، اليوم الخميس، أية إصابات أو وفيات جديدة بسبب فيروس "كورونا" المستجد.وأضافت ذات المصدر، في تصريح لـ"وات"، أن اعداد المصابين بالفيروس من المقيمين بالفضاءات الاستشفائية بالجهة تراجع بدوره واستقر في حدود شخصين فقط يقيمان بقسم " كوفيد19" بمستشفى بنزرت، وحالتهما مستقرة، كما تراجع مؤشر حدوث الإصابات في الأيام الأربع عشرة الأخيرة الى 6 حالات على 100 الف شخص لتصبح الجهة مصنّفة ذات مؤشر اختطار "ضعيف".وأشارت الى انه في اطار مزيد تحفيز المواطنين على الاقبال على التطعيم ارتأت مصالح الإدارة الجهوية للصحة تنظيم حملات تطعيم ليلية باقسام الاستعجالي في المستشفيات المحلية، من الساعة 9 الى 11 ليلا يوميا، علاوة على تنظيم حملات ليلية تنشيطية وتوعوية وتحسيسية بأهمية استكمال التلقيح وتلقي جرعة التأمين الثالثة، وأيضا لتقصي الامراض المزمنة بمختلف الفضاءات التي تستقطب عموم المواطنين ومنها فضاء المرسى القديم، وأيضا حملات مماثلة بعدد من المصانع المنتصبة بالجهة.يشار إلى أن عدد الأشخاص الذين استكملوا التطعيم المضاد للفيروس بلغ حتى اليوم 340 ألفا و531 شخصا بينما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة أولى من التلقيح 387 ألفا و195 شخصا، واستقر العدد الإجمالي للأشخاص الذين تلقوا جرعة التأمين الثالثة في حدود 53 ألفا و929 شخصا فقط.