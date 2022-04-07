معهد المناطق القاحلة بمدنين يطلق جائزة حسين الختالي للتميز في البحث والتجديد في مجال مقاومة التصحر

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يغلق يوم 15 افريل الجاري، باب قبول ملفات الترشح لمسابقة الاستاذ حسين الختالي للتميز في البحث والتجديد، التي اطلقها منتصف شهر فيفري الماضي، لاول مرة، معهد المناطق القاحلة بمدنين، بالتعاون مع جامعة قابس، حول موضوع مقاومة التصحر.ويأتي ذلك، اعترافا بجهود المرحوم حسين الختالي في مجال النهوض بالبحث والتجديد في مجال علوم التصحر، وتكريما لروحه ولما تحلى به من رفعة اخلاق وانسانية عالية، وفق ما ذكره، اليوم الاربعاء، ل"وات"، الباحث بالمعهد توهامي الخرشاني.وسيتم الاعلان عن نتائج هذه المسابقة الوطنية، يوم 17 جوان بمناسبة اليوم العالمي لمقاومة التصحر، الذي يتزامن مع تاريخ وفاة المرحوم حسين الختالي، الباحث والمدير العام السابق للمعهد، الذي جعل من هذه المؤسسة ومن القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بالجنوب، نقطة اشعاع للنهوض بالبحث العلمي والتكوين الاكاديمي والتنمية الاقتصادية بالجنوب التونسي.وتهتم الدورة في نسختها الاولى، التي تهدف الى تشجيع الباحثين الشبان على الابتكار العلمي والتكنولوجي وتطوير البحث العلمي، بثلاثة محاور، هي التنمية المستدامة للمناطق القاحلة والمتصحرة والتجديد التكنولوجي وتثمين موارد المناطق القاحلة والمتصحرة، الى جانب محور مقاومة التصحر وتدهور الموارد الطبيعية بالمناطق القاحلة والمتصحرة .وتفسح هذه المسابقة، مجال المشاركة فيها الى الباحثين او فرق البحث التونسية التي تهتم بموضوع الدورة والمتحصلين على الدكتوراه من المشتغلين على نفس الموضوع، شرط ان لا يكون المشروع المشارك قد تحصل على اية جائزة في مناسبة سابقة.وتتوج المسابقة بجائزتين، الاولى جائزة حسين الختالي وقيمتها 10 الاف دينار للفائزين من صنف الباحثين وفرق البحث، تتوزع بين 5 الاف دينار للفائز الاول و3 الاف دينار للثاني و2 الف دينار للثالث، في حين خصص مبلغ 6 الاف دينار للفائزين من المشاركين المعنيين بالمسابقة، موزعة بين 3 الاف دينار للفائز الاول و2 الف دينار للثاني، والف دينار للثالث.وتقوم لجنة تحكيم ذات كفاءة وخبرة، بتقييم الملفات ومدى توفر عدة شروط بها من حيث طريقة تقديم الملف وعرضه واهمية الموضوع من حيث قيمته العلمية والتكنولوجية وتاثيره الاجتماعي والاقتصادي واشعاعه وغيرها من الشروط الاخرى.يذكر ان حسين الختالي، المتحصل على دكتوراه الدولة وصاحب عدة منشورات علمية من اعلى مستوى من مراجع ومقالات في مجالات وطنية واجنبية التحق منذ سنة 1978 بمعهد المناطق القاحلة حيث اهتم بالبحث في مجال الصحراء والتصحر من خلال تطويره منظومات مجددة لمقاومة التصحر وقيامه بعدة بحوث في مجال علوم التصحر، ليعين منذ سنة 1996 مديرا عاما للمعهد ورئيس مجلس الادارة الى حين وفاته.ونجح الختالي، في ان يجعل من المعهد منارة للعلم والبحث، متطلعا الى ان يبعث يوما ما مركب "حي جكتيس للعلم والتكنولوجيا"، يجمع مختلف مؤسسات التعليم والبحث والقطب التكنولوجي.