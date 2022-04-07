وحدات الحرس بالمهدية تحتفظ بشخصين من أجل "تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة"

. ..

. .

ألقت وحدات الحرس الوطني بالمهدية، الأربعاء، القبض على شخصين، هما محل مناشير تفتيش، من أجل "تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة"، وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم الحرس اليوم الخميس على صفحته على موقع "فيسبوك".وأفاد ذات المصدر، في هذا الشأن، بأن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمهدية احتفظت بشخص محل منشوري تفتيش من أجل "تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية"، مؤكدا أن الموقوف محكوم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات.بدورها، احتفظت فرقة الإرشاد البحري بالمهدية بشخص محل 16 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية وقضائية من أجل "تكوين وفاق لاجتياز الحدود البحرية خلسة"، وهو محكوم عليه بالسجن لمدة سنتين، وفق ذات المصدر.