مدنين: ارتفاع صادرات منتوجات البحر خلال سنة 2021

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بلغت صادرات ولاية مدنين لسنة 2021 من منتوجات الصيد البحري 2785 طنا و876 كلغ، مسجلة تطورا بقيمة 82 بالمائة مقارنة بسنة 2020 وذلك بفضل تصدير كميات كبيرة من السلطعون الازرق التي تجاوزت نسبة 266 بالمائة، وفق تقرير صادر عن قسم الصيد البحري وتربية الاسماك بمدنين.وساهمت في تصدير هذه الكمية من منتوجات البحر 12 وحدة صناعية بالجهة منها المختصة في تصبير السردينة والتن والاخطبوط وتجميد الاسماك والسلطعون لتتوزع الكميات المصدرة بين 750 طنا من السلطعون المطبوخ و475 طنا من مصبرات السردينة و345 طنا من السلطعون المجمد و303 اطنان من مصبرات التن و275 طنا من الشوباي او الصوبيا المجمدة و186 طنا من مسحوق الاسماك الى جانب كميات اخرى من الاخطبوط والقمبرري ومن الاسماك الطازجة والمجمدة وكمية قليلة من الاسفنج الذي تراجع بشكل كبير بسبب مرض اصابه.اما من حيث الانتاج فقد بلغ 19141 طنا سنة 2021 مسجلا زيادرة ب19 فاصل 13 بالمائة مقارنة بسنة 2020 اغلبها متاتية من الزيادة في الصيد الساحلي الذي تطور بنسبة فاقت 55 بالمائة وخاصة صيد السلطعون الازرق الذي فاق انتاجه 6 الاف طن لتحتل الجهة المرتبة الاولى وطنيا في الصيد الساحلي رغم تراجع صيد السمك الازرق بنسبة تجاوزت 38 بالمائة والصيد بالجر بنسبة 29 بالمائة وتراجع كبير لانتاج الاسفنج بنسبة 90 بالمائة.