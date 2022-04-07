إفتتاح رمضان في المدينة 2022" عرض موسيقى جينيريك المسلسلات التونسية

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افتتح مسرح الأوبرا-تونس ليلة أمس 06 افريل 2022 برمجة "رمضان في المدينة" بعرض للأوركستر السيمفوني التونسي "موسيقى جينيريك المسلسلات التونسية" بقيادة المايسترو راسم دمق مع مشاركة كل من الفنانين جانجون، أحمد رباعي، محمد علي شبيل ونجاة ونيس بقاعة الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي.قدمت خلال العرض باقة من موسيقى جينيريك المسلسلات التونسية التي أحيت أمسياتنا الرمضانية لسنوات واعادة إحياء لحظات الحنين التي لا تنسى بمشاركة الفرقة الوطنية للموسيقى، الكورال الوطني وكورال الأطفال "سيدي سامي".ابتداءً من مسلسل «الدوار» و «الخطاب على باب» و «شوفلي حل» و «حسابات وعقابات» وصولاً إلى «أولاد الغول» و «فوندو».البلاد العربي في المدينةكانت الأجواء في مدينة الثقافة خاصة واستثنائية من خلال الديكور الذي يتماشى وهذا الشهر الكريم وخصوصياته وكانت البلاد العربي حاضرة بقوة في مدينة الثقافة.وبعد السهرة الافتتاحية التي شكلت الحدث ستتواصل سهرات رمضان في المدينة مع ثلة من ابرز الأسماء في الساحة الفنية.