/الفيفا/ يؤكد عدم تغيير مدة المباريات خلال كأس العالم قطر 2022

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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم أنه لن يكون هناك أي تغيير في القواعد المتعلقة بمدة المباريات خلال كأس العالم قطر 2022.وأفاد الاتحاد الدولي للعبة في بيان رسمي بأنه "عقب بعض المقالات والشائعات التي صدرت امس، يود الفيفا أن يوضح أنه لن يكون هناك تغيير في القواعد المتعلقة بمدة مباريات كأس العالم أو أي مسابقة أخرى".وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن الفيفا يعتزم تمديد مدة المباريات خلال كأس العالم إلى 100 دقيقة بدلا من 90 دقيقة للمباراة.