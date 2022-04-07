وزارة الدفاع تدعو الاطارات الطبية والشبه الطبية الى اداء واجب الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة

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دعت وزارة الدفاع الوطني كل الإطارات الطبية وأطباء الأسنان والصيادلة والإطارات الشبه طبية من فنيين سامين للصحة وممرضين للصحة العمومية إناثا وذكورا، من الذين لم يتجاوزوا السن القانونية للتجنيد الخامسة والثلاثين (35 سنة)، إلى تلبية نداء الواجب وتعزيزالمجهود الوطني في مجال العناية بصحّة المواطن في إطار أداء واجب الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى وزارة الصحةواضافت وزارة الدفاع في بلاغ اليوم الخميس ان المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، يلتحقون بداية من يوم 18 أفريل الجاري إلى غاية يوم الجمعة 13 ماي 2022، بالمكاتب الجهوية للخدمة الوطنية الأقرب إليهم والمتواجدة بكامل ولايات الجمهورية مصحوبين بطاقات تعريف وطنية وبنسختين منها وبنسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها، أين سيتم توجيههم إلى إحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات التجنيد وتعيينهم بأقرب وحدة صحيّة من مقر إقامتهم حسب الحاجيات.واكدت انها تعول على وعي شباب تونس للتجاوب التلقائي مع هذا النداء إستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني.وتاتي هذه الدعوة وفق ذات البلاغ في إطار دعم وإسناد هياكل الصحة العمومية بمختلف ولايات الجمهورية بالعنصر البشري المختص وعملا بأحكام القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 والمتعلق بالخدمة الوطنية، وخاصة الفصول 2 و3 و4 منه