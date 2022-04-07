الإتحاد العام لطلبة تونس يدعو سلطة الإشراف المركزية إلى الكف عن الإلتجاء إلى الحل الأمني في مواجهة "التحركات النضالية"

دعا الإتحاد العام لطلبة تونس، في بيان أصدره أمس الأربعاء، سلطة الإشراف المركزية إلى الكف عن الإلتجاء إلى الحل الأمني في مواجهة التحركات النضالية للإتحاد والتسريع في إيجاد حل لوضعية المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس المتفاقمة جراء ما وصفه ب"قرارات فردية لمديره لا تنم إلا عن عداء لمنظمتنا ".
وأوضح الاتحاد، أن قوات الأمن عمدت يوم الأربعاء 6 فيفري 2022، بطلب من مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس محسن الخوني ، إلى استباحة الحرم الجامعي واقتحام مقر اعتصام مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس و إيقاف ست من المعتصمين و إقتيادهم دون موجب قانوني إلى مركز الأمن بالملاسين وتلفيق تهم كيدية بهدف فض الإعتصام القائم بالجامعة، وفق نص البيان.
وحمل الاتحاد مدير المعهد وكاتبه العام و وزارة الإشراف المسؤولية في إقتحام المعهد من قبل أعوان الأمن والإعتداء على منظوريه بالعنف وإيقافهم دون موجب وتوجيه تهم كيدية في ضرب صارخ لحرية العمل النقابي داخل الجامعة.
واعتبر الاتحاد أن مثل هذه ممارسات تعدّ استهدافا فاضحا للمنظمة ولمنظوريها، معربا عن استعداده للتصعيد وخوض مختلف التحركات النضالية الوطنية جنبا الي جنب مع عموم المنظمات الوطنية للبت في تقرير التفقدية العامة وإعادة مجلس التأديب في حق عضوة المكتب التنفيذي للإتحاد رحمة الخشناوي.
وذكر الاتحاد أن الاعتصام القائم بالجامعة جاء ، حسب نص البيان، على خلفية طرد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد رحمة الخشناوي وملفات فساد متعددة متعلقة بمدير المعهد رفعت سابقا للتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي وعديد الملفات العالقة بالجزء الجامعي المذكور .
وأوضح الاتحاد، أن قوات الأمن عمدت يوم الأربعاء 6 فيفري 2022، بطلب من مدير المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس محسن الخوني ، إلى استباحة الحرم الجامعي واقتحام مقر اعتصام مناضلي الإتحاد العام لطلبة تونس و إيقاف ست من المعتصمين و إقتيادهم دون موجب قانوني إلى مركز الأمن بالملاسين وتلفيق تهم كيدية بهدف فض الإعتصام القائم بالجامعة، وفق نص البيان.
وحمل الاتحاد مدير المعهد وكاتبه العام و وزارة الإشراف المسؤولية في إقتحام المعهد من قبل أعوان الأمن والإعتداء على منظوريه بالعنف وإيقافهم دون موجب وتوجيه تهم كيدية في ضرب صارخ لحرية العمل النقابي داخل الجامعة.
واعتبر الاتحاد أن مثل هذه ممارسات تعدّ استهدافا فاضحا للمنظمة ولمنظوريها، معربا عن استعداده للتصعيد وخوض مختلف التحركات النضالية الوطنية جنبا الي جنب مع عموم المنظمات الوطنية للبت في تقرير التفقدية العامة وإعادة مجلس التأديب في حق عضوة المكتب التنفيذي للإتحاد رحمة الخشناوي.
وذكر الاتحاد أن الاعتصام القائم بالجامعة جاء ، حسب نص البيان، على خلفية طرد عضو المكتب التنفيذي للإتحاد رحمة الخشناوي وملفات فساد متعددة متعلقة بمدير المعهد رفعت سابقا للتفقدية العامة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي وعديد الملفات العالقة بالجزء الجامعي المذكور .
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