مخاطر عديدة تتهد الأطفال في العالم السيبراني وسط تضاعف استخدام وسائل التوصل الاجتماعي لديهم (رئيس جمعية)

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أفاد رئيس الجمعية التونسية لوقاية الطفولة والشباب من مخاطر المعلوماتية، محمد بن نعمان، اليوم الخميس، بأن استخدام الأطفال بين سن 13 و17 سنة، لوسائل التواصل الاجتماعي شهد زيادة بـ 88 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2022، رغم عديد المخاطر التي تتهددهم في العالم السيبراني.وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الاحصائيات التي أوردتها الجمعية على صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" تابعة لمكتب دراسات تونسي قام بها خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية وتتعلق باستخدام "انستغرام" و"فايسبوك" من مختلف الفئات العمرية.وأشار إلى أن الفئة المعنية بهذه الاحصائيات هم الأطفال هم من الفئة العمرية من 13 إلى 17 سنة ويبلغ عددهم حاليا أكثر من 500 ألف مستخدم.ودعا إلى ضرورة صياغة استراتيجية وطنية لحماية الأطفال من العالم السيبراني وتوفير النص القانوني المنظم لها، وسط ما يمكن ان يفرضه من تهديدات ومخاطر على الطفولة والشباب.وطالب بضرورة فرض رقابة على استعمال هذه الفئة لللفضاء الافتراضي وتأطيرها الى جانب التوعية في اطار هذه الاستراتيجية التي يجب حسب تقديره أن تتدخل فيها جميع الوزارات المعنية والمجتمع المدني.واعتبر ان مخاطر عديدة تتهدد الطفولة في العالم السيبراني منها خطاب الكراهية والعنف الذي يروج له الى جانب مخاطر الاستقطاب في شبكات الإرهاب والهجرة غير نظامية.وتحدث، في سياق متصل، عن دراسة كيفية ستطلقها الجمعية خلال الأشهر القادمة حول سلوك الأطفال والشباب في وسائل التواصل الاجتماعي والاستخدامات وتهدف الى طرح التهديدات التي يتعرض لها الأطفال في العالم السيبراني بهدف تعزيز "المناعة السيبرانية" أي ترشيد استخدام العالم السيبرني.