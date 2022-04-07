مالك الجزيري يغادر بطولة مراكش من الدور ثمن النهائي


Publié le Jeudi 07 Avril 2022 - 10:41 قراءة: 0 د, 20 ث
      
ودع اللاعب التونسي بطولة مراكش للتنس اثر انهزامه امس الاربعاء في الدور ثمن النهائي أمام الصربي لاسلو دياري المصنف 55 عالميا بمجموعتين نظيفتين /تفاصيلها 6/4 و4/2/.

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وتعد هذه الهزيمة الرابعة والثالثة على التوالي لمالك الجزيري المصنف 329 عالميا، في 5 مواجهات جمعته باللاعب الصربي.
وكان الجزيري المصنف 329 عالميا تاهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه يوم الثلاثاء على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 69 عالميا بالانسحاب.


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