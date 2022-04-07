مالك الجزيري يغادر بطولة مراكش من الدور ثمن النهائي

ودع اللاعب التونسي بطولة مراكش للتنس اثر انهزامه امس الاربعاء في الدور ثمن النهائي أمام الصربي لاسلو دياري المصنف 55 عالميا بمجموعتين نظيفتين /تفاصيلها 6/4 و4/2/.
وتعد هذه الهزيمة الرابعة والثالثة على التوالي لمالك الجزيري المصنف 329 عالميا، في 5 مواجهات جمعته باللاعب الصربي.
وكان الجزيري المصنف 329 عالميا تاهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه يوم الثلاثاء على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 69 عالميا بالانسحاب.
وتعد هذه الهزيمة الرابعة والثالثة على التوالي لمالك الجزيري المصنف 329 عالميا، في 5 مواجهات جمعته باللاعب الصربي.
وكان الجزيري المصنف 329 عالميا تاهل الى الدور ثمن النهائي بفوزه يوم الثلاثاء على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 69 عالميا بالانسحاب.
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