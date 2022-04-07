منوبة: حملات تلقيح بالمساجد وموائد الافطار والمقاهي طيلة شهر رمضان

. ..

. .

باشرت الادارة الجهوية للصحة بمنوبة، مساء امس الاربعاء، حملات ليلية متنقلة للتطعيم ضد فيروس "كورونا"، بمساجد ومقاهي مدينة طبربة.واوضحت المديرة الجهوية للصحة بمنوبة ايمان الحباسي ل"وات"، انه تمت برمجة سلسلة حملات تتتواصل الى 22 افريل الجاري، ستشمل المساجد والمقاه بمختلف المعتمديات فضلا عن موائد الافطار الثلاث بدوار هيشر وطبربة ووادي الليل، وذلك للترفيع في نسق حملات التلقيح المتنقلة والعمل على تلقيح كافة المواطنين.ويؤمن هذه الحملات، وفق تصريح الحباسي، اعوان الصحة التابعين لمختلف الدوائر الصحية بالجهة، وذلك بالتوازي مع عمل مراكز التلقيح القارة اليومية بمركز الطب المدرسي والجامعي طيلة الاسبوع، وبالمستشفى المحلي بطبربة، والمراكز الوسيطة بالمرناقية والجديدة ووادي الليل ومركزي الصحة الاساسية ببرج العامري ودوار هيشر (من الاثنين الى السبت).يشار إلى أن ولاية منوبة شهدت إلى حدود مساء الاربعاء، تطعيم 279017 منتفعا، منهم 241813 مواطنا، أتموا عملية التلقيح بحصولهم على جرعتين، وذلك من جملة 302773 مسجلا بمنظومة التلاقيح.