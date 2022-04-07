النادي الصفاقسي: انهاء العلاقة التعاقدية مع جورج كوستا وتعويضه بكريم دلهوم

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أعلن النادي الرياضي الصفاقسي عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي جورج كوستا وكامل الاطار الفني للفريق الأول لأكابر كرة القدم، باستثاء مدرب الحراس عادل بن زويتة.وأورد النادي الرياضي الصفاقسي في بلاغ على صفحته الرسمية، أنّه "تقرر، إثر اجتماع للهيئة التسييرية مساء يوم الاربعاء 06 أفريل 2022, فك الارتباط مع الإطار الفني للفريق الاول بقيادة المدرب جورج كوستا باستثناء مدرب الحراس عادل بن زويتةكما أفاد في ذات البلاغ أنه تم الاتفاق مع المدرب كريم دلهوم للإشراف على حظوظ الفريق بداية من الخميس 07 أفريل رفقة المدرب عادل بن زويتة على أن يتم الاعلان عن التركيبة الكاملة للإطار الفني لفريق كرة القدم أكابر في الساعات القليلة القادمة وفور الانتهاء من المشاورات".ويأتي الاستغناء عن خدمات جورج كوستا بعد تحقيقه لنتائج متواضعة مع الفريق في بطولة الرابطة المحترفة الأولى والاخفاق في التأهل للدور ربع النهائي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي. يذكر أن جورج كوستا كان قد باشر الاشراف على تدريب النادي الصفاقسي بداية من شهر فيفري الماضي خلفا للمدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس الذي فضل الانسحاب من تدريب فريق عاصمة الجنوب.