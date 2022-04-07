المهدية: تجنيد فرق صحية ليلية لتقصي عدد من الأمراض والتشجيع على التلقيح ضد فيروس كورونا

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أفاد مدير الصحّة الوقائية بالإدارة الجهويّة للصحّة بالمهدية، سمير لحول، الأربعاء، في تصريح لـ"وات"، أن فرقا صحيّة انطلقت في تأمين حصص ليلية في مختلف المعتمديات.وأوضح لحول أن الفرق، التي تركزت أمام أكبر المساجد في مختلف المناطق، أحدثت أساسا من أجل دعم العمل النهاري لتوفير التلاقيح ضد فيروس كورونا المستجد.وبيّن أن الفرق تعمل، زيادة على ذلك، على تقصّي أمراض على غرار السكري وضغط الدم وسرطان الدم لافتا إلى أن عدد المقبلين على هذه العيادات يتجاوز 100 فرد كل ليلة.وشدّد المتحدث على أنه جرى تسجيل "عزوف كبير عن تلقي التطعيم ضد الكوفيد 19" إذ لم يتقدم في ولاية المهدية، الأربعاء، إلا شخص واحد لتلقي التلقيح، وكانت جرعته الأولى.وأكد، في هذا الإطار، أن الغاية من هذا المجهود الطبي يرمي إلى بلوغ نسبة 70 بالمائة من الملقحين من بين مجموع سكان الجهة بينما بلغت نسبة المنتفعين بجرعة واحدة 53 بالمائة والملقحين بصفة كاملة 47 بالمائة فقط.ولاحظ لحول أن "التراخي في تلقي اللقاح وليد تراجع الإصابات اليومية المسجلة، الذي لا يمكنه أن يقطع مع ظهور موجة جديدة من الفيروس تحتاج إلى الاستعداد عبر التطعيم".وأضاف الدكتور أن الفرق الطبية ستؤمن حملات ليلية للتلقيح أمام المساحات التجارية الكبرى في مختلف المعتمديات وذلك مع بداية النصف الثاني من شهر الصيام.وبلغ مجمل الإصابات بالجهة 35 ألفا و560 إصابة من بينها 34 ألفا و561 حالة شفاء و904 حالات وفاة و95 حالة نشطة مع تراجع نسبة إشغال أسرة الانعاش إلى 20 بالمائة.