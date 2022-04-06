بطولة القسم الوطني للكرة الطائرة: فوز الترجي التونسي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة

في ما يلي نتيجتي الجولة الخامسة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
الجولة الثانية اياب -مجموعة التتويج
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي 3-1
قاعة جلال غراب بالمرسى
مستقبل المرسى - النجم الساحلي 1-3
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 16 5
2-النادي الصفاقسي 6 5
3-النجم الساحلي 5 5
4-مستقبل المرسى 3 5
الجولة الثانية اياب -مجموعة التتويج
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي 3-1
قاعة جلال غراب بالمرسى
مستقبل المرسى - النجم الساحلي 1-3
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي 16 5
2-النادي الصفاقسي 6 5
3-النجم الساحلي 5 5
4-مستقبل المرسى 3 5
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