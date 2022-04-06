بطولة القسم الوطني للكرة الطائرة: فوز الترجي التونسي والنجم الساحلي في الجولة الخامسة


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 17:49 قراءة: 0 د, 19 ث
      
في ما يلي نتيجتي الجولة الخامسة لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "ا" للكرة الطائرة و التي دارت مساء اليوم الاربعاء :
الجولة الثانية اياب -مجموعة التتويج
...

قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - النادي الصفاقسي 3-1

..

قاعة جلال غراب بالمرسى
مستقبل المرسى - النجم الساحلي 1-3

الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي 16 5
2-النادي الصفاقسي 6 5
3-النجم الساحلي 5 5
4-مستقبل المرسى 3 5


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