وزارة المرأة تعلن عن فتح باب الترشح لنيل جائزة "أفضل بحث علمي نسائي" لسنة 2022 ويوم 8 جوان المقبل اخر أجل لقبول الملفات

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أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، الإربعاء، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة "أفضل بحث علمي نسائي" بعنوان سنة 2022 وحددت يوم 8 جوان المقبل آخر أجل لقبول ملفات الترشح.وتتمثل جائزة "أفضل بحث علمي نسائي"، حسب بلاغ للوزارة، في منحة مالية قدرها عشرة آلاف دينار، وتسند سنويا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة الموافق ليوم 13 أوت من كل سنة إلى أفضل بحث علمي انجزته باحثة تونسية الجنسية.وللترشح لنيل هذه الجائزة، يجب أن تكون البحوث العلمية منجزة ومنشورة خلال الثلاث سنوات الأخيرة باعتبار سنة 2022 وتتمحور حول مسألة "التأقلم مع التغيرات المناخية".ويأتي اختيار محور "التأقلم مع التغيرات المناخية" في البحوث التي ستتنافس على جائزة أفضل بحث علمي نسائي ضمن توجه وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن لتثمين دور النساء والفتيات لاسيما في الوسط الريفي وتعزيز قدرتهن على مواجهة تغيرات المناخ.