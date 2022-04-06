سيدي بوزيد: تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" مقابل 18 حالة شفاء

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سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاربعاء، 12 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، مقابل 18 حالة شفاء، حسب ما أفاد به كاهية مدير رعاية الصحةالأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد، بشير سعيدي، في تصريح لـ"وات".وبموجب الإصابات الجديدة، يرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 39 ألفا و859 إصابة، منها 1045 حالة وفاة، و38 ألفا و737 حالة شفاء.ومن جهة أخرى، بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد "كوفيد 19" في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود اليوم حوالي 216 ألفا و791، وفق المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح رفيق نصيبي.وذكر نصيبي، في تصريح لـ(وات)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس "كورونا" بالجهة قد بلغ حوالي 121 ألفا و189 شخصا، وعدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة 18 ألفا و4 أشخاص.