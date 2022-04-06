مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي يدعو الشركات التونسية للمشاركة في المعرض الدولي الأول للشحن بطرابلس

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دعا المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، الشركات التونسية للمشاركة في المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل البحري والجوي والبري الذي تستعد ليبيا لاحتضانه من 23 الى 26 ماي 2022 بطرابلس.وينظم المعرض مجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي بالتعاون مع شركة أد الدولية، في وقت يهتم فيه العالم بتحديث الشبكات وخصوصا الشحن والتوصيل وذلك بسبب موقع ليبيا التي تعتبر البوابة الرئيسية لقارة افريقيا، وفق ما افاد به "وات" بوقرة.واضاف بوقرة، انه من المنتظر ان يشارك في الدورة الاولى حوالي 100 شركة مختصة في مجال الشحن الجوي والبحري والبري والشركات المختصة في المناولة والتفريغ وخدمات التوصيل والتسويق الالكتروني ووكالات الشحن والتفتيش الجمركي وخطوط الشحن الدولية والمحلية ومعدات المناولة والتفريغ والموانى والمطارات والمناطق الحرة ومكاتب الخدمات والتخليص الجمركي. وسيتم خلال المعرض عرض اخر ما توصل اليه من انظمة الشحن واخر التقنيات من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الى السوق الليبي.كما يفسح المجال لرواد الاعمال في مجال التوصيل والتسويق الالكتروني للقاء حرفاءهم. ويأتي تنظيم المعرض الدولي الأول للشحن وخدمات التوصيل البحري والجوي والبري في وقت تسعى فيه تونس وليبيا الى تطوير حجم مبادلاتها التجارية التي بلغت في مارس 2022 حوالي 1400 مليون دينار مرشحة الى الزيادة، وفق المصدر ذاته.