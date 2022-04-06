الرابطة الوطنية لكرة اليد تدعو جميع الجمعيات الى احترام الميثاق الرياضي مع بلوغ البطولة الوطنية مراحلها الأخيرة

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دعت الرابطة الوطنية لكرة اليد جميع الجمعيات الى ضرورة احترام الميثاق الرياضي والروح الرياضية، وذلك بعد أن بلغت البطولة الوطنية مراحلها الأخيرة.وأفادت الرابطة الوطنية في بلاغ أنّها تهيب بجميع الجمعيات المعنية وكل المتداخلين على ضرورة احترام الميثاق الرياضي والروح الرياضية بمزيد بذل الجهد لتأطير الجماهير وتفادي العنف والمحافظة على مكسب اللعب بحضور الجمهور بعد تحسن الظروف الصحية.