الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يرحب  بالزيادة في أسعار الحبوب لصابة 2022

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رحب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالزيادة في أسعار الحبوب لصابة 2022 التي أقرتها اليوم الاربعاء وزارتا الفلاحة والتجارة.واعتبر الاتحاد في بيان له، أن هذه الزيادة جاءت استجابة لمطالب المنتجين، منبها إلى أن مثل هذه الزيادة تبقى على أهميتها غير قادرة على معادلة الزيادات التي وصفها "بالجنونية" والتي ما انفكت تشهدها أسعار المستلزمات والمدخلات.ودعا كافة المتداخلين في منظومة انتاج الحبوب الى ضرورة مضافرة الجهود لانجاح الموسم بتوفير المدخلات اللازمة لتثمين العوامل المناخية الملائمة وتحسين الانتاجية والمردودية.كما دعا وزارة التجارة إلى حذف تسقيف أسعار المنتوجات الفلاحية، "نظرا إلى أن الأسعار المسقفة تعتبر دون المستويات المشطة للكلفة التي يتحملها الفلاح وتثقل كاهله" وفق نص البيانوأعرب من جهة أخرى، عن أمله في الإسراع بتعديل سعر الحليب على مستوى الانتاج اعتبارا الى تضخم الفارق بين الكلفة الحقيقية لإنتاج الحليب والأسعار الجاري بها العمل وهو ما أدى إلى تراكم خسائر المربين وإرباك المنظومة التي يتهددها خطر الانهيار الحقيقي.ويشار إلى أنه سيتم الترفيع في السعر الجملي للقمح الصلب ليصبح بــ130 دينار للقنطار ( السعر السابق 100د/ق ) والقمح اللين بــ100 دينار للقنطار (السعر السابق 80د/ق) والشعير والتريتيكال بــ80 دينار للقنطار( السعر السابق 69د/ق)